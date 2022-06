NieR: Automata, Monster Hunter Rise Sunbreak en meer in Nintendo Direct Mini

Nintendo heeft vanmiddag een hele sloot third party games voor de Nintendo Switch getoond. Mocht je de Nintendo Direct Mini gemist hebben, kun je hier alles even teruglezen!

• MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK: Naast een nieuwe verhaallijn biedt deze monsterlijke uitbreiding voor MONSTER HUNTER RISE ook nieuwe monsters, nieuwe gevechtstechnieken, nieuwe gebieden, Master Rank-missies en andere spectaculaire functies! Reis over zee naar de Elgado Outpost, waar je onderzoek gaat doen naar oersterke wezens die bekendstaan als de Three Lords – het kolossale beest Garangolm, de ijzige wolf-wyvern Lunagaron en het vlaggenschip van de uitbreiding en tevens Elder Dragon, de vampierachtige Malzeno. Ook introduceert SUNBREAK diverse andere monsters en zelfs populaire soorten uit vorige MONSTER HUNTER-games! Speel in je eentje, vergezel tot wel drie andere hunters online* of ga op jacht via een lokale verbinding**! Stel jezelf voor een nog grotere uitdaging en ga opnieuw op jacht wanneer de game op 30 juni wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• NieR:Automata The End of YoRHa Edition: De veelgeprezen wereld van NieR:Automata komt naar de Nintendo Switch! Wanneer machinale levensvormen van een andere wereld uit het niets aanvallen en daarmee een nieuwe dreiging vormen, is de mensheid gedwongen om de aarde te ontvluchten en veiligheid te zoeken op de maan. Ga de strijd aan als 2B, een lid van de militaire androïdeneenheid YoRHa, om de planeet te heroveren. Deze versie van NieR:Automata bevat reeds uitgebrachte DLC, plus kostuums die exclusief voor de Nintendo Switch-versie zijn. Herover de aarde in NieR:Automata The End of YoRHa Edition, dat op 6 oktober wordt uitgebracht. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Lorelei and the Laser Eyes: Dompel jezelf onder in surrealistische raadsels en een ijzingwekkend verhaal in deze modern puzzelavonturengame. Los het mysterie op van Lorelei and the Laser Eyes, dat in 2023 eerst zijn consoledebuut maakt op de Nintendo Switch.

• Super Bomberman R 2: Er komt een nieuwe Bomberman-game naar de Nintendo Switch! Naast klassieke spelstanden waar Bomberman-fans zo gek op zijn, is er ook een Castle Mode beschikbaar! Een team van maximaal 15 spelers** moet proberen om schatkisten te bereiken terwijl één speler ze probeert tegen te houden. Je kunt ook je eigen levels maken en delen. Maak er een knalfeest van wanneer Super Bomberman R 2 volgend jaar wordt uitgebracht op de Nintendo Switch.

• Mega Man Battle Network Legacy Collection: Er komen tien Mega Man Battle Network-games, die oorspronkelijk werden uitgebracht voor de Game Boy Advance, naar de Nintendo Switch! Bestuur Mega Man.EXE in gerasterde gevechten en gebruik Battle Chips om vernietigende vaardigheden te krijgen. Deze collectie bevat een galerij met meer dan 1000 illustraties en een muziekverzameling met meer dan 150 songs uit de gehele serie. Mega Man Battle Network Legacy Collection wordt in 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. De volledige collectie zal ook digitaal verkrijgbaar zijn als Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 en 2 (ook los verkrijgbaar).

• PAC-MAN WORLD Re-PAC: Er komt binnenkort een remake van PAC-MAN WORLD! De familie van PAC-MAN is ontvoerd! PAC-MAN gaat naar Ghost Island om ze te redden. Vermorzel vijanden met PAC-DOTS, de rev-roll, de butt-bounce en… een enorme PAC-MAN?! Variërend van achtervolgingen tot ruimtegevechten zul je de meest eigenaardige levels tegenkomen. Red de PAC-FAM in PAC-MAN WORLD Re-PAC, dat op 26 augustus wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Blanc: Een hertje en een wolvenjong moeten elkaar helpen om door de sneeuw thuis zien te komen in de handgemaakte wereld van Blanc. In dit meeslepende avontuur moeten de onwaarschijnlijke vrienden samenwerken en hun individuele vaardigheden gebruiken om puzzels op te lossen en hun weg door de sneeuw te vinden. Blanc is een verhaal zonder tekst en beschikt over een lokale** en online coöpstand*, dus iedereen kan het spelen. Vorm een onverwachte band in Blanc, dat in februari 2023 als console-exclusive zal worden uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Return to Monkey Island: Arrr! Return to Monkey Island is een onverwachte, spannende terugkeer van Ron Gilbert, maker van de serie, die het verhaal voortzet van de legendarische avonturengames The Secret of Monkey Island en Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Onverschrokken piraten lossen puzzels op en verkennen de eilanden met een slimme evolutie van klassieke point-and-click-gameplay. Lach je een aap in Return to Monkey Island, dat later dit jaar zijn consoledebuut maakt op de Nintendo Switch.

• Mario + Rabbids Sparks of Hope: Het bonte gezelschap van Mario, zijn vrienden en de heldhaftige Rabbids – en ook Bowser is van de partij – gaan op een galactisch avontuur in de nieuwste Mario + Rabbids-game. De Melkweg verkeert in gevaar wanneer een duistere entiteit, Cursa, alle energie wil opzuigen. Om dat voor elkaar te krijgen wil Cursa de Sparks vangen. Deze wezentjes zijn ontstaan door het samensmelten van Luma’s en Rabbids en beschikken over bijzondere energie, die Cursa dus wil stelen. Het team moet nu door de kosmos reizen om de Sparks te redden en terug te vechten in tactische, dynamische gevechten. Leid een team van drie helden en gebruik diverse manieren om over het slagveld te navigeren, je vijanden van de flanken aan te vallen en mogelijkheden te vinden om tegenstanders te dwarsbomen. Mario + Rabbids Sparks of Hope komt op 20 oktober naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Bovendien kunnen Nintendo Switch Online-leden Mario + Rabbids Kingdom Battle tijdelijk gratis proberen als Game op Proef.

• Little Noah: Scion of Paradise: In deze roguelite-actiegame speel je als de jonge alchemist Noah, vergezeld door haar chagrijnige kattenmaatje Zipper. Tijdens een storm crasht Noah ergens tussen oude ruïnes. De lay-out van deze ruïnes verandert elke keer dat je naar binnen gaat. Rekruteer zogeheten Lilliputs en gebruik voorwerpen om vijanden te verslaan en eindbazen te vermorzelen. Als je het loodje legt, kun je voorwerpen gebruiken om sterker terug te komen dan ooit. Rijg combo’s aaneen en ontketen krachtige elementaire aanvallen om vijanden te verslaan. Little Noah: Scion of Paradise wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch!

• RAILGRADE: Instappen! In de managementsim RAILGRADE bouw je spoorwegnetwerken om goederen efficiënt te vervoeren en een industriële kolonie weer te laten opbloeien. Voltooi diverse taken om elk transport voor te bereiden voordat ze op de plek van bestemming aankomen. Je aanpak zal afhankelijk zijn van diverse factoren, zoals het aantal en de lengte van treinen, welke grondstoffen je nodig hebt en hoe je goederen van A naar B krijgt. RAILGRADE stoomt deze herfst naar de Nintendo Switch.

• RPG Time: The Legend of Wright: Vergezel de ambitieuze gamemaker Kenta op een handgetekend avontuur en red de wereld in zijn nieuwste creatie, “The Legend of Wright”. Dit avontuur, dat zich afspeelt in Kenta’s notitieboek, beslaat meer dan 200 pagina’s, waarop je tekent, gumt, puzzels oplost en zelfs je handige rekenmachine gebruikt. Ontdek op elke bladzijde een nieuwe manier om te spelen. RPG Time: The Legend of Wright komt op 18 augustus naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Sonic Frontiers: Sprint naar een nieuwe zone! Sonics nieuwste actie-avontuur begint op de kleurrijke Starfall Islands, waar zich een mysterieuze en oude beschaving bevindt. Je kunt vrij rondrennen in een enorme open zone en dus volop van Sonics snelheid profiteren. Wat staat Sonic te wachten op deze vreemde eilanden? Accelereer naar nieuwe hoogten en ervaar de spanning op supersonische snelheid. Sonic Frontiers sprint deze winter naar de Nintendo Switch.

• Disney Dreamlight Valley: Beleef magische momenten met je Disney- en Pixar-vrienden in deze levenssimulatiegame! Dreamlight Valley was ooit een idyllisch land waar personages van Disney en Pixar vredig leefden. Maar op een dag veranderde de Forgetting deze droom in een nachtmerrie. Nu is het aan jou om de magie van Dreamlight Valley te herstellen. Verken de vele gebieden van deze wereld, word vrienden met helden en slechteriken en pas je avatar helemaal naar eigen wens aan. Disney Dreamlight Valley komt op 6 september als early access-titel naar de Nintendo Switch.

• LIVE A LIVE: Er staan je meerdere verhalen met verschillende hoofdpersonages, tijdperken en gameplaystijlen te wachten. Beleef allerlei heldhaftige verhalen in diverse perioden in deze RPG-klassieker, nu in HD-2D! LIVE A LIVE komt op 22 juli tot leven op de Nintendo Switch, maar later vandaag komt er een demo met het begin van drie hoofdstukken beschikbaar in de Nintendo eShop. Je opgeslagen gegevens van de demo kunnen bij aankoop van de volledige versie worden overgedragen. Begin vandaag aan jouw epische legende!

• DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom: Doraemon, Noby en hun vrienden landen op een onbekende planeet en besluiten een nieuwe vriend te helpen zijn droom om boer te worden te verwezenlijken! Ploeg de akkers om, oogst gewassen en zorg voor het vee. Je kunt ook de geheime gadgets van Doraemon gebruiken om razendsnel te werken! Geniet met je vrienden, eet heerlijke gerechten en gooi een hengeltje uit. Ook kun je lokaal** met een vriend of vriendin een boerderij bouwen! DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom komt dit jaar naar de Nintendo Switch.

• Minecraft Legends: De wereld van Minecraft en strategische actie komen samen in Minecraft Legends. Een schitterende wereld vol natuurlijke pracht is aangevallen door indringers uit een andere dimensie! Vecht samen met je bondgenoten om deze monsters te verslaan. Welke geheimen staan je te wachten in dit nieuwe, maar toch ook bekende universum? Minecraft Legends wordt in 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• DRAGON QUEST TREASURES: Een paradijs voor schatzoekers! De droom van een broer en zus om naar schatten te zoeken wordt werkelijkheid wanneer ze naar het magische en mysterieuze Draconia reizen. Erik en Mia, vergezeld door de schattige Purrsula en Porcus, werken samen met een stel goedgemanierde monsters om de meest waardevolle schatten te zoeken in deze spin-off van de DRAGON QUEST-serie. Rijkdom ligt binnen handbereik! Ga op schattenjacht wanneer DRAGON QUEST TREASURES op 9 december wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Portal: Companion Collection: Geprezen gameplay, donkere humor en ongekende verkenning komen naar de Nintendo Switch. Breek met de wetten van ruimtelijke fysica op manieren die je nooit voor mogelijk zou houden met een extreem experimenteel portaal-apparaat. Los bizarre puzzels op en neem het op tegen een dodelijk inventieve, machtsbeluste A.I. genaamd GLaDOS. Maak kennis met een uitgebreide cast van personages terwijl je goed moet nadenken hoe je je een weg baant door gevaarlijke, nooit eerder geziene gebieden van de laboratoria en een breder aanbod aan portaal-puzzels. Bovendien bevat Portal 2 een coöpstand met lokale**, split-screen** en online multiplayer*, dus je kunt samen met een vriend of vriendin nadenken over hoe je de puzzels moet oplossen. Portal en Portal 2 komen later vandaag als de Portal: Companion Collection naar de Nintendo Switch!

• HARVESTELLA: Oogst, vecht en vorm vriendschappen in een nieuwe fantasiewereld. Welkom in Lethe, een vredig dorpje waar de seizoenen kleur geven aan de omgeving. Hier begint jouw verhaal in deze nieuwe levenssimulatie-RPG. Ploeg het land om, vervaardig voorwerpen, verzamel materialen en maak kennis met de andere dorpelingen. De seizoenen gaan geleidelijk in elkaar over, maar ze maken uiteindelijk ook ruimte voor Quietus, het seizoen van de dood. Het lot van het dorp ligt in jouw handen. Zorg dat het seizoen van de dood geen dood en verderf meer zaait. Begin je nieuwe leven in HARVESTELLA, dat op 4 november naar de Nintendo Switch komt.

• Persona 5 Royal / Persona 4 Golden / Persona 3 Portable: Persona is ontwaakt – er komen drie iconische Persona-games naar de Nintendo Switch! Red anderen van vervormde verlangens door het masker van een Phantom Thief op te zetten in het veelgeprezen, genre-vormende verhaal van Persona 5 Royal, inclusief reeds uitgebrachte downloadbare content. Bovendien gaat er een legende rond dat je soulmate zou kunnen verschijnen als je op een regenachtige nacht in een Nintendo Switch-systeem staart in Persona 4 Golden. Een onbekende stilte overwoekert de stad, mensen veranderen in griezelige doodskisten en monsters uit een andere wereld, Shadows genaamd, zijn overal te vinden in Persona 3 Portable, dat ook beschikt over alternatieve routes! Alle drie de games hebben Engelse en Japanse voice-acting en full-HD graphics. De games zijn los verkrijgbaar. Persona 5 Royal wordt op 21 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch, en er volgt binnenkort meer informatie over Persona 4 Golden en Persona 3 Portable.