Mogelijk een Horizon Zero Dawn en co-op Horizon-game in ontwikkeling

Guerrilla Games timmert er al jaren lekker op los op Sony’s consoles. Eerst kwam de Amsterdamse studio met de Killzone serie en later volgde de Horizon actie-RPG’s. Met laatstgenoemde serie zou men nog lang niet klaar zijn.

Waar eerder dit jaar de sequel Horizon Forbidden West uitkwam, komt er begin volgend jaar een VR spin-off in de vorm van Call of The Mountain. Echter heeft de studio nog meer voor ons in petto.

Volgens bronnen van MP1st werkt de studio aan een remaster van Horizon Zero Dawn en is er ook een co-op game uit hetzelfde universum in ontwikkeling. Laatstgenoemde zou ook een open wereld-game zijn, dus dat klinkt als een heel interessant concept.

Tot slot werkt Neerlands trots aan een uitbreiding voor Forbidden West. Het is echter allemaal nog niet duidelijk wanneer deze projecten zullen moeten verschijnen, dus neem het geheel vooralsnog niet al te serieus.