Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas set 2 verschijnt op 4 augustus

Bereid je voor op nieuw raceplezier, want op 4 augustus komen nog eens acht extra circuits naar Mario Kart 8 Deluxe met de betaalde DLC Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas voor de Nintendo Switch. Set 2 bevat onder meer het heerlijk zoete Stracciatellastraat-circuit, dat voor het eerst verschijnt in de Mario Kart-serie.

Daarnaast kun je schitteren tussen de neonlampen van New York Drive uit Mario Kart Tour en stuiterend je weg vinden door het reusachtige DS Waluigi’s Flipperkast-circuit, om maar eens een paar circuits te noemen. Kijk de video om alle circuits van set 2 in actie te zien.

Set 2 laat spelers strijden om de Knollenbeker en Propellerbeker, met snelle en bekende circuits uit de hele Mario Kart-serie, waaronder circuits die verschenen in delen voor de Super NES-, Game Boy Advance-, Nintendo 64-, Nintendo DS- en Wii-systemen, en de mobiele game Mario Kart Tour. Elk circuit kan zowel lokaal als online gespeeld worden. De circuits zijn als volgt over de bekers verdeeld:

Knollenbeker:

• Tour New York Drive – Scheur tussen wolkenkrabbers door en geniet van een heerlijk ritje door het park in dit door New York geïnspireerde circuit uit de mobiele game Mario Kart Tour.

• SNES Mario Circuit 3 – Ga driftend door de scherpe bochten en ontwijk de warpbuis in dit klassieke circuit uit Super Mario Kart voor de Super NES.

• N64 Wildwestwoestijn – Tijdens deze woestijnrace moet je oppassen voor de oude stoomlocomotief die regelmatig je baan kruist. Dat voorkomt vertragingen!

• DS Waluigi’s Flipperkast – Lanceer, stuiter en race door dit circuit dat is vormgegeven als een gigantische flipperkast, compleet met knipperende lampen en geluidseffecten. Zorg dat hij niet op tilt slaat!

Propellerbeker:

• Tour Sydney Sprint – Geniet van de zon terwijl je over de baai zweeft en tussen de bezienswaardigheden door scheurt in dit circuit uit Mario Kart Tour.

• GBA Sneeuwland – Zorg dat je niet van de weg glijdt in dit winterse level uit Mario Kart: Super Circuit. Probeer je hoofd net zo koel te houden als de omgeving!

• Wii Paddenstoelenpas – Dit circuit voert je door een grot met diepe kloven en gigantische paddenstoelen om vanaf te stuiteren. Pas op waar je landt!

• Stracciatellastraat – Laat je niet afleiden door de reusachtige toetjes waar deze race je voorbij laat razen. Niets is zoeter dan de smaak van de overwinning!

Set 2 wordt toegevoegd aan de eerder verschenen set 1, die ook acht circuits bevat, inclusief Wii Kokosnootplaza, N64 Chocokloof, 3DS Toads Circuit, DS Paddenstoelenpas en GBA Wolkenhof, naast Ninjaschool, Parijs-Promenade en Tokio-Toer uit Mario Kart Tour. De Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas omvat zes verschillende sets, elk met acht circuits. De laatste set verschijnt aan het eind van 2023.

Geef Mario Kart 8 Deluxe een nieuwe boost met de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas voor meer hellingen, bochten en schansen in maar liefst 48 geremasterde circuits, verdeeld over zes sets die met tussenpozen beschikbaar komen. Leden van Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket krijgen zonder extra kosten toegang tot alle zes sets van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas. Daarnaast is de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas apart te koop in de Nintendo eShop.