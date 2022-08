Lord of the Rings IP door Embracer Group overgenomen

Embracer Group Games is misschien niet een bekend bedrijf, maar is inmiddels een uitgever met een flink scala aan ontwikkelaars onder zich. Deze kunnen zich binnenkort opmaken om aan The Lord of the Rings-games te maken.

Embracer begon in 2011 als Nordic Games Publishing en later THQ Nordic, maar kent inmiddels 120 studios, waaronder ook uitgevers als Plaion (voorheen Deep Silver/ Koch Media). Daarnaast heeft het ook investeringen gedaan in Crystal Dynamics en was het zelfs bezig met de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic.

Inmiddels heeft de holding ook de rechten voor the Lord of the Rings weten te bemachtigen. Het gaat hier niet alleen om de rechten voor videogames, maar ook voor de films, bordspellen, pretparken, bestaande film attributen en merchandise van de franchise. Het enige wat men niet in handen heeft is de tv/ streamingrechten van de franchise, aangezien die al door Amazon werd overgenomen.

In een reactie meldt Lars Wingefors, CEO van Embracer Group:

“Ik ben echt verheugd dat The Lord of the Rings en The Hobbit, een van ‘s werelds meest epische fantasyfranchises, zich bij de Embracer-familie voegen, waardoor er meer transmediale mogelijkheden ontstaan, waaronder synergieën binnen onze wereldwijde groep. Ik ben opgewonden om te zien wat er in de toekomst ligt voor dit IP met Freemode en Asmodee als start binnen de groep. In de toekomst kijken we er ook naar uit om samen te werken met zowel bestaande als nieuwe externe licentiehouders van ons steeds sterkere IP-portfolio.”

We zijn benieuwd wat het bedrijf voor ons in petto heeft, maar voorlopig is the Lord of the Rings: Gollum de eerste game uit de franchise die we mogen spelen.