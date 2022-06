Kojima’s relatie met Sony nog steeds goed

Fans van Hideo Kojima waren bang dat de ontwikkelaar de samenwerking met Sony achter zich had gelaten toen Microsoft de deal met hem onthulde. Volgens Kojima Productions hoeven spelers daar niet bang voor te wezen.

Het team kreeg namelijk vragen van fans of de deal met Microsoft nog gevolgen had met hun samenwerking met Sony. Daarop gaf het team het volgende antwoord:



After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022