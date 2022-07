Kirby’s Dream Buffet wordt deze zomer geserveerd op de Nintendo Switch

Wie heeft er trek in multiplayerplezier overgoten met een flink Kirby-sausje? Kirby’s Dream Buffet schuift deze zomer aan op de Nintendo Switch en brengt een smakelijke portie lokale en onlinemultiplayeractie met zich mee in de vorm van uiteenlopende levels waarvan zelfs de moeilijkste eters het water in de mond loopt.

In Kirby’s Dream Buffet, dat exclusief in de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch wordt uitgebracht, rollen meerdere Kirby’s in vier razende ronden door een keur aan op eten gebaseerde levels. Spelers racen tegen elkaar op deze overheerlijke hindernisbanen om aardbeien te verzamelen en Kirby te laten groeien. Ondertussen proberen ze tegenstanders van tafel te vegen en karakteristieke kopieerkrachten (die in zogeheten krachtsnacks verstopt zitten) te gebruiken om de andere deelnemers roet in het eten te gooien.

Kirby’s Dream Buffet bevat toegankelijke gameplay voor spelers van alle niveaus, maar biedt tevens een gezonde hoeveelheid uitdaging voor spelers die hun honger naar een stukje rivaliteit willen stillen.

Binnenkort zal er meer informatie bekend worden gemaakt over Kirby’s Dream Buffet.