Een van de meest onverwachte aankondigingen op de Opening Night Live van de Gamescom was Killer Klowns from Outer Space: The Game. Het spel komt van de makers van Friday the 13th: The Game.

Net als met Friday the 13th gaat het hier om een multiplayer horrorgame, waarbij je onder andere als de bekende clowns kan spelen. Het spel wordt in 2023 verwacht voor de PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One en PC. Je kunt je overigens al wel inschrijven voor de beta van de game.