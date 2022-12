Met de Game Awards om de hoek en een opvallende Tweet van Hideo Kojima is een optelsom snel gemaakt. Of is de populaire ontwikkelaar iets anders aan het teasen?!

In een Tweet heeft Kojima een drietal logo’s staan met de tekst “Start a new journey”. Over het project is weinig bekend, behalve dat Elle Fanning en Shioli Kutsuna erbij betrokken zijn.