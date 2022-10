Gotham Knights is alleen maar 30 FPS?!

De release van Gotham Knights komt steeds dichter bij. De nieuwe titel van Warner Bros. Montréal gaat niet zonder een vorm van controverse lanceren; omdat het bevestigd is dat de game alleen 30 fps zal zijn.



Het is niet raar dat games uit worden gebracht met 30 fps. Dat was de norm bij de vorige console generatie. Tegenwoordig hebben spelers de keus uit verschillende modus waarin zij een game willen spelen. Vaak komt dit in de vorm van een fidelity mode, waarin de game zal draaien op 4K 30 fps, in sommige gevallen met ray tracing. De andere mode richt zich op prestatie, dit wordt ook performance mode genoemd. Hier draait een game in een lagere resolutie, maar wel op 60 fps. Veel uitgevers letten hier op tijdens het ontwikkelen van een game op console.

Warner Bros. Montréal heeft hier over nagedacht, maar heeft besloten géén performance mode in de console versie te zetten. Dit nieuws heeft veel spelers boos gemaakt; aangezien Gotham Knights alleen zal verschijnen op current-gen consoles. Door de exclusieve uitgave verwachten spelers wel dat de kwaliteit van het spel hoger zal zijn. Dit is dus niet het geval. Dit geldt alleen voor de console versie van Gotham Knights, wat betekent dat spelers op PC dit probleem niet zullen hebben. Er gingen eerst gerucht rond over de prestatie, maar Fleur Marty, de executive producer van Gotham Knights, heeft het later bevestigd op de Gotham Knights Discord. De reden die hiervoor is gegeven gaat als volgt.

“Due to the types of features we have in our game, like providing a fully untethered co-op experience in our highly detailed open-world, it’s not as straightforward as lowering the resolution and getting a higher FPS.”, aldus Fleur Marty