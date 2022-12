God of War Ragnarok opnieuw uitspelen wordt een stuk leuker met New Game Plus

Goed nieuws voor degene die een goede reden zoeken om God of War Ragnarok een tweede run te geven. Begin volgend jaar zal er namelijk een New Game Plus modus naar de game komen.

De sequel op de reboot van 2018 scoort enorm hoge scores en wist in de eerste week ook een record te verbreken. Hoewel vele van jullie de game al (uit)gespeeld hebben, komt er in de lente een goede reden om de game nog een run te geven. Dan wordt namelijk de New Game Plus modus verwacht.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!

We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW

