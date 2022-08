Fantrailer toont GameBoy-versie van Better Call Saul

YouTuber Lumpy Touch heeft een trailer gemaakt waarin een GameBoy gameversie te zien is van TV-serie Better Call Saul. Hoewel de game jammer genoeg niet echt is, maakt dat de trailer niet minder indrukwekkend.

De Better Call Saul-game is speelbaar met drie personages uit de serie; Jimmy, Kim en Mike. We zien hierin gameplaystijlen als platforming, first person-shooting en Sucker Punch-achtige combat. Overigens bevat de trailer wel spoilers uit de serie, dus voorzichtigheid is verstandig.

Better Call Saul, een spin-off van Breaking Bad, zal deze week haar laatste aflevering gaan vertonen.