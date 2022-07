ESA krijgt voor E3 2023 hulp van ReedPop

De E3 werd de afgelopen jaren anders of niet gehouden vanwege de corona pandemie. In 2023 moet de beurs weer terugkeren en om dat beter dan ooit te doen heeft de ESA hulp gevraagd bij ReedPop.

Vele van jullie zullen die naam niet meteen herkennen, maar dit bedrijf is onder andere de organisator achter Star Wars Celebration, New York Comic Con en Pax. Daarnaast is het ook eigenaar van websites als Eurogamer, Rock Paper Shotgun en Games Industry. Kortom zowel het game als entertainmentgedeelte lijkt wel goed te komen.

De E3 van 2023 zal weer een fysiek event worden, zoals we dat van weleer kennen. Uiteraard zullen er in diezelfde periode ook diverse persconferenties gehouden worden en zullen we weer een hoop games mogen aanschouwen. We zijn benieuwd of het bedrijf nu weet te lukken om ook bedrijven als Sony en EA weer terug te krijgen. Of was dat al het begin van het verval?