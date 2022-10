EA en Criterion tonen Need for Speed Unbound’s customization opties

Vandaag hebben Electronic Arts en Criterion nieuwe video’s van Need for Speed Unbound uitgebracht. In de video’s worden alle verschillende manieren getoond waarop spelers hun eigen flair kunnen toevoegen aan een wagen.

Hierdoor kunnen spelers in stijl door de straten van Lakeshore City scheuren. In Need for Speed Unbound hebben spelers meer dan 10.000 tuningopties voor hun wagen, waaronder nieuwe wraps, cutaways, velgen en nog veel meer. Ontdek nieuwe vormen van zelfexpressie met opvallende effecten tijdens het rijden, aangepaste audiosamples en kenmerkende graffiti tags. De laatstgenoemde exploderen van de wagen met gestileerde graphics en geluiden, terwijl spelers burnouts maken en driftend door de straten scheuren.

Kijk hieronder voor een gedetailleerd overzicht van alle manieren waarop spelers hun wagens in Need for Speed Unbound kunnen tunen:

• Legendarische customs – De meest extreme vorm van tuning ooit gezien in Need for Speed. Legendarische customs zijn bodykits die het uiterlijk van een wagen transformeren naar een unieke custom om zo veel mogelijk op te vallen.

• Pronk met nieuwe velgen – Tune elke centimeter van een wagen met frisse designs die je wielen meer persoonlijkheid geven dan ooit tevoren.

• Opgevoerde stickers – Rust een wagen uit met stickers in de nieuwe wrap-editor, die designs van mode-iconen, nieuwe lettertypen, straatkunst en nog veel meer bevat.

• Schitterende cutaways – Verwijder bumpers om een nóg agressievere look voor een wagen te creëren. Hierdoor trekken spelers zeker de aandacht van de concurrentie.

Need for Speed Unbound wordt exclusief ontwikkeld voor next-genconsoles en pc, zodat deze draait op een resolutie van 4K in 60 FPS. De game is vanaf 2 december verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.