Dead Island 2 releasedatum gelekt?

Het zal toch niet dat we na ruim acht jaar iets te horen krijgen over Dead Island 2? Blijkbaar wel en het is interessant nieuws!



Acht jaar geleden werd Dead Island 2 aangekondigd met een mooie cinematic trailer. Die trailer vertelde niet veel over de game, maar het was genoeg om veel gamers enthousiast te krijgen. De trailer op het officiële PlayStation YouTube-kanaal gaf aan dat de zombie slasher in 2015 uit zou komen. Dat is overduidelijk niet gebeurd.

Na al die tijd is de releasedatum gelekt op Amazon, samen met cover art, screenshots en een beschrijving. Twitter gebruiker Wario64 heeft deze informatie naar buiten gebracht. De Amazon listing geeft aan dat Dead Island 2 op 3 februari 2023 zal uitkomen. Je kan een pre-order plaatsen en de game zal op alle platformen $69,99 kosten.

Het speelt zich af in Los Angeles. Je hebt de keus uit zes speelbare personages die volledige customizable zijn. Dus het creëren en proberen van nieuwe builds wordt aangemoedigd. De gameplay is nog steeds een first-person RPG, dus het blijft in lijn met de vorige Dead Island titels. Er is een mogelijkheid dat wij binnenkort meer te horen zullen krijgen over deze titel, maar wanneer precies weten we niet zeker.