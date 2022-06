De 4 populairste games voor e-sports

De laatste jaren namen e-sports een vlucht. Niet alleen kijken er steeds meer mensen naar, het is tegenwoordig voor veel gepassioneerde gamers een droom om e-sporter te worden. Dat is ook niet gek: het is een miljardenindustrie. Maar wat zijn nu eigenlijk de meest populaire games? We zetten de top vier op een rij.

Dota 2

Dota 2 zag het levenslicht in 2013 als opvolger van Defense of the Ancients: All-Stars en valt in de categorie Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), een subgenre van het real-time strategygenre. Het razend populaire spel werd ontwikkeld door Valve Corporation. Volgens AD.nl spelen zo’n 7 tot 8 miljoen spelers Dota 2.

Het spel wordt gespeeld met twee teams van vijf spelers. Elk team heeft een eigen basis (The Ancient). Doel van het spel is om de basis van het andere team te vernietigen. Wanneer dit het geval is, eindigt het spel.

Fortnite

Fortnite werd in 2017 door Epic Games gelanceerd en valt in de genres battle royale en third-person shooter (TPS). Het spel kent drie verschillende spelmodi. In Save the World moeten monsters worden bestreden, in Battle Royale is het doel om als laatste van 100 spelers overeind te blijven en in Creative kunnen spelers hun eigen wereld bouwen. Battle Royale is volgens techgirl.nl de meest populaire van de drie.

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive ligt sinds 2012 in de schappen en komt net als Dota 2 uit de handen van Valve Corporation. Het is alweer de vierde in de Counter-Strike-series. Het is een multiplayer first-person shooter (FPS) en wordt dus vanuit het perspectief van de speler gespeeld. De speler heeft een wapen in zijn hand waarmee tegenstanders moeten worden verslagen. Binnen het spel zijn er negen verschillende spelmodi. We lichten de belangrijkste toe:

• Classic, Casual en Competitive zijn de bekendste en populairste modi. Hierin behoren zowel een bommissie als een gijzelingsmissie tot de mogelijkheden. Het ene team moet een bom plaatsen, het andere team heeft de taak om deze uit te schakelen.

• In Arms Race is het doel om tegenstanders uit te schakelen. Je krijgt een beter wapen als je twee keer iemand neerschiet of één keer doodsteekt. Als je als eerste iemand met alle wapens vermoordt, win je.

• Demolition is een combinatie tussen Classic en Arms Race.

• In Deathmatch moet je spelers van het andere team uitschakelen en krijg je punten als je iemand neerschiet. Het team met de meeste punten wint.

• In Flying Scoutsman speel je met een SSG-08 en mes. Door de lage zwaartekracht kun je onder andere hoger springen.

• Danger Zone is een Battle Royale-spelmodus waarmee je tegen 16 tot 18 spelers speelt en als laatste moet overblijven.

League of Legends

League of Legends verovert sinds 2009 de harten van menig gamer. Het is net als Dota 2 een Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) en komt van ontwikkelaar Riot Games. Dit spel is vooral in Azië zeer geliefd. In League of Legends proberen twee teams bestaande uit drie of vijf spelers elkaars basis te vernietigen. Het is niet alleen voor velen een favoriet spel om te spelen, maar ook om op te wedden. Dit is onder andere mogelijk bij bet777.be, een welbekende Belgische online bookmaker die weddenschappen op meerdere competities van e-sports aanbiedt.



Tal van games in e-sports-wereld

Als je hart sneller gaat kloppen van de gedachte van een carrière als e-sporter, kan dat ook zeker met een andere game dan hierboven genoemd. In een minder bekende game heb je zelfs meer kans om er groot in te worden: er is immers minder concurrentie.