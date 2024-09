Bekijk hier vannacht de State of Play!

Sony gaat om middennacht een nieuwe State of Play online knallen met daarin minstens 20 games voor de PlayStation 5 en/ of VR 2. Je kunt hem hier live volgen!

De show wordt dus precies om 0:00 online gegooid en bevat updates en nieuws over meer dan 20 games. We verwachten in ieder geval de remaster van Horizon New Dawn, aangezien die een ESRB rating heeft gehad. Daarnaast lijkt een Days Gone remaster ook van de partij te zijn. Dan blijft er nog veel over en eerlijk gezegd, verwachten we geen grote aankondigingen/ trailers van games als Marvel’s Wolverine of een eventuele Atreus spin-off van God of War. Wel zou het mogelijk zijn dat we de extra levels voor Astro Bot te zien krijgen en misschien de DLC voor Spider-Man 2 waar al enige tijd over wordt gesproken?!

Hoe dan ook: we zullen alles live volgen en jullie uiteraard op de hoogte houden.