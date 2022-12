Vanaf vandaag kunnen spelers van Among Us aan de slag met een nieuwe modus, namelijk Hide and Seek.

Waar normaliter de “imposter” geheim is, zal deze nu vanaf het begin bekend zijn. Echter hebben de overige spelers er weinig aan, want zij moeten namelijk van diegene zien te ontkomen. Er is dus niks tegen te beginnen, behalve dat de benen te nemen. Om het geheel nog moeilijker maken, dienen de overige spelers ook nog allerlei taken te doen en zo lang mogelijk te overleven.