Amazon kondigt Luna Cloud Gaming service aan

Amazon gaat zich bemoeien in het cloud gaming segment met Luna Cloud Gaming Service en bij deze service hoor je wel eerst de Luna controller aan te schaffen.

Mocht je klant van Amazon worden, biedt Luna “direct toegang tot het streamen van games op apparaten die ze bezitten en zonder aanschaf van kostbare hardware”. De service moet volgens het bedrijf een ruime keuze aan games gaan aanbieden. Als abonnee van Amazon Prime kun je Fortnite, LEGO Fortnite, Fallout New Vegas, Fallout 3 en iedere maand een verschillende selectie aan games spelen. Bovendien kun je jouw Ubisoft- of GOG-account koppelen aan de service om toegang te krijgen tot de PC-games die je al hebt aangeschaft.

Amazon Luna komt met een aantal verschillende abonnementen:

Luna+: Dit abonnement geeft je toegang tot meer dan 100 games uit alle genres. Je kunt dit abonnement gratis uitproberen voor 7 dagen, daarna kost het je 9,99 euro per maand.

Ubisoft+: Met het Ubisoft+ abonnement krijg je toegang tot de nieuwste titels van de ontwikkelaar, meteen vanaf het moment dat ze uitkomen. Dit abonnement kost je 17,99 euro per maand.

Jackbox Games: Het Jackbox Games abonnement kun je alleen maar vinden op Luna en bevat allerlei partygames, waaronder Quiplash, Trivia Murder Party en andere bekende Jackbox spellen. Dit abonnement kost je 4,99 euro per maand.

De Luna controller is op het moment van schrijven alleen verkrijgbaar in Oostenrijk, maar is wel al te pre-orderen via de eigen website van Amazon (wordt op 27 juni geleverd).