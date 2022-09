AGON PRO AG275QXL League of Legends-editie Review – All on the big screen

Als iemand die nog niet zo heel lang geleden een gaming-PC – ongeveer anderhalf jaar – heeft aangeschaft, moet ik zeggen dat ik meer waardering heb gekregen voor verschillende onderdelen. Denk hierbij aan diverse muizen, toetsenborden en monitoren. Persoonlijk gebruik ik een AOC G2490VXA. Een Full HD, 23,8 inch monitor, met een verversingssnelheid van 144 Hz. Best aardig, al zeg ik het zelf! Daarom was ik erg blij en benieuwd om de League of Legends-editie van de AGON PRO AG275QXL te mogen proberen. Is het een must-have monitor, of een leuk verzamelobject voor League of Legends-fans? Kom er gauw achter!



Unboxing

Het uitpakken van nieuwe spullen is bijna even leuk als het product gebruiken. Ik moet daarom zeggen dat het uitpakken van de AGON PRO AG275QXL heel netjes was! Je krijgt een gigantische doos (met prachtige League of Legends artwork) en daar zit alles netjes in verpakt. Serieus, alle onderdelen hebben hun eigen uitsnede en passen er perfect in! De uitsneden zijn secuur, waardoor de onderdelen erg veilig zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken dat er iets uit zal vallen. De doos is ook van hele goede kwaliteit, dus het kan wel een stootje hebben. Al raad ik dat zelf niet aan. De doos bevat verschillende onderdelen; de monitor en het standaard. Een monitor remote en een doos met daarin de benodigde kabels. Ik moet nu al wel toegeven dat ik bijna geen gebruik heb gemaakt van de monitor remote. Ik heb het even uitgeprobeerd, maar heb verder geen drastische veranderingen gemaakt aan het scherm. Daarom zeg ik meteen dat de monitor remote goed werkt, er is een vorm van input delay en is makkelijk om onder de knie te krijgen!

Er moet een klik zijn

Het opzetten van de monitor is erg makkelijk! De display sluit je aan het standaard, zodra je een klik hoort dan weet je dat je goed zit. Mijn eerste indruk van de monitor is dat hij erg groot is, namelijk 27”. Het verschil merkte ik meteen. De grootte is absoluut geen nadeel, het is iets om te onthouden voor het geval jij besluit om het aan te schaffen. Ik heb een vrij kleine set up, dus de grootte was iets waar ik aan moest wennen. Waar ik ook aan moest wennen was de hoogte van het scherm. Dit kan je makkelijk aanpassen door het scherm omhoog of omlaag te schuiven. Het scherm kan je ook draaien, maar daar heb ik persoonlijk geen praktische reden voor gevonden. Ik weet wel de programmeurs onder ons dat wel fijn vinden; maar voor de rest is het even kijken waar je het voor kan gebruiken.

Kunst is subjectief

Naast de grootte vind ik het ontwerp van de AGON PRO AG275QXL erg mooi! Het is duidelijk geïnspireerd door League of Legends, de standaard heeft het logo van League of Legends er mooi op staan. Ondanks dat het ontwerp is geïnspireerd door League of Legends, springt het er niet uit. Ik weet dat het erg persoonlijk is, maar ik vind dat erg fijn! Je hebt een groot logo op het standaard, maar de rest is lekker subtiel. Een mooie monitor is natuurlijk maar het begin, de prestatie is een ander onderdeel!

Prestatie

De AGON PRO AG275QXL is meer dan alleen een monitor met een League of Legends skin. Deze monitor heeft een QHD-resolutie (2560 x 1440) met een VESA DisplayHDR400, een 170 Hz refresh rate, Adaptive Sync met FreeSync Premium en G-Sync compatibiliteit. In andere woorden, het heeft alle toeters en bellen die je in een monitor wil hebben. Die functionaliteiten komen met een prijs, namelijk ruim €500 euro. Dan begin ik mij af te vragen, voor wie is dit gemaakt?

Toen ik de monitor heb gebruikt merkte ik meteen een verschil. Het scherm is groter en de kleuren zijn meer helder. Ik merkte ook dat naast het gamen, de AGON PRO AG275QXL een erg fijne monitor is om mee te werken. Denk hierbij niet alleen bij het uittypen van documenten en versturen van mails; maar ook op het gebied van creatief werk zoals video editing en grafisch design. Dit komt met name door de grootte en de hoogte van het scherm. Alles was duidelijk te zien bij het gebruik van de monitor en ik had het gevoel dat ik constant een goed postuur aanhield. Nou weet ik dat er andere monitors zijn die hetzelfde doen; maar voor iemand die zowel werkt als gamed op hetzelfde systeem is dit erg fijn. Nou, genoeg over werken en laten we het hebben over hetgeen waar de monitor voor bedoeld is. Gamen!

Het was wel een ervaring om te gamen met de AGON PRO AG275QXL. De QHD-resolutie en HDR zijn de ster van de show. Als iemand die van een Full-HD monitor kwam, was dit een wereld van verschil! Alles zag er helder uit en voelde soepel om in te spelen. Ondanks dat ik geen League of Legends speler ben, heb ik wel genoten van andere multiplayer én van single player titels. Final Fantasy XIV, Apex Legends, Spyro Reignited Trilogy, Resident Evil 2 Remake zijn één van de titels die ik heb gespeeld op deze monitor. De HDR bracht alle kleuren in de games tot leven, of (in het geval van Resident Evil 2) maakte het juist heel duister. Je wordt er erg in meegenomen, waardoor het voelt dan ook echt dat je in de wereld van de games zit. Ondanks dat 170 Hz erg soepel is, merkte ik vrij weinig verschil tussen dat en 144 Hz. Misschien heb ik daar het oog niet voor. Mijn persoonlijke monitor staat altijd op 144 Hz, dus het kan daar ook door komen. Ik kan wel garanderen dat je een verschil merkt als jouw scherm lager dan 100 Hz aan kan. Waar ik wel een groot verschil bij merkte was de resolutie.

Van Full-HD naar QHD

De AGON PRO AG275QXL heeft een QHD-resolutie, oftewel 2560 x 1440. Combineer dat met een 27” scherm en je zal meer dan alleen onder de indruk zijn. Ik was bang dat ik weinig verschil zou zien tussen Full-HD en QHD, vooral tijdens het gamen. Ik kan gelukkig zeggen dat ik aangenaam verrast was. Je merkt meteen een verschil tussen die verschillende resoluties. Wat hierbij helpt is de grootte van het scherm. Je ziet meteen verschillen in resolutie én hoe mooi bepaalde games daadwerkelijk zijn.

Voor wie is dit gemaakt?

Ondanks dat de AGON PRO AG275QXL een hele goede monitor is; vind ik het lastig om het aan iedereen aan te raden. Dan kom ik terug op mijn vraag. Voor wie is dit gemaakt? Het komt er eigenlijk op neer dat het is gemaakt voor mensen die een krachtige PC hebben en het meeste uit hun games willen halen. Gamen op een hoge resolutie is leuk, maar het heeft impact op de prestatie van de game. Dus ben jij iemand die al een goede PC heeft en in de markt bent voor een goede monitor? Dan raad ik de AGON PRO AG275QXL erg aan. Zorg er wel voor dat je genoeg ruimte hebt, omdat (zoals aangegeven) het best een grote monitor is. Wat raad ik anderen aan? Denk vooral goed na of jij zo’n monitor echt nodig hebt. Ik zie mijzelf niet zo snel upgraden naar een luxe monitor, tenzij ik de mogelijkheid heb om mijn hele PC set-up te upgraden.