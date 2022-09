5 coole spellen voor sportliefhebbers

Wie aan spellen denkt voor sportliefhebbers, die zal automatisch bij EA uitkomen. Dat betekent niet dat EA (Electronic Arts) de enige is die coole sportspellen ontwikkelt, maar de meest bekende sportspellen zijn wel gemaakt door EA.

EA is een Amerikaans bedrijf dat gevestigd is in Redwood City, Californië. Het bedrijf is al in 1982 opgericht en timmert dus al jaren aan de weg als spelontwikkelaar. In 1987 kwam het allereerste spel op de markt van EA, Skate or Die! Dat was slechts het begin van een lange lijst aan spellen die EA uitbracht. Denk bijvoorbeeld als Need for Speed, The Sims en Star Wars. Niet de kleinste spellen op de markt, maar de afdeling EA Sports is bijna legendarisch te noemen met FIFA, Madden NFL, NBA Live, NHL en EA Sports UFC. Maar wat zijn nu sportspellen die je als sportliefhebber niet mag missen?

FIFA 23

Uiteraard is FIFA een van de eerste spellen waar je aan denkt als je het over coole spellen hebt voor sportliefhebbers. Er zijn echter wel een aantal dingen die op te merken zijn over deze FIFA, het is namelijk de laatste FIFA die uitgebracht zal worden. Of in ieder geval onder deze naam en met dit concept. De 30e editie van FIFA is het einde van een tijdperk. Het zat er al even aan te komen, met grote clubs als Juventus die deals gesloten hadden met eFootball (de grote concurrent van EA) waardoor ze niet meer met naam genoemd mochten worden in het spel. Deze trend heeft zich verder doorgezet en het einde van de samenwerking tussen EA en FIFA is na deze FIFA een feit. Toekomstige voetbalspellen zullen dus onder de vlag EA Sports FC worden uitgebracht voor de Playstation 5 en andere consoles plus pc. Is voetbal wel je ding, maar FIFA niet? Dan zijn er genoeg mogelijkheden de komende maanden om in te zetten op voetbalwedden.

Voetbalweddenschappen zijn een prima manier om zelf de wedstrijd mee te spelen vanaf de zijlijn of je televisiescherm. Kies je favoriete legale online casino en bookmakers en bereid je nu alvast voor op de Nations League en het WK.

NBA 2K23

Nog een grote naam uit het register van EA is de reeks spellen die ze onder de naam NBA hebben uitgebracht. De meningen over NBA 2K23 zijn verdeeld, hoewel het spel volgens de recensies wederom goed is, verpesten de microtransacties het spelgevoel. Zo wordt er aangehaald dat je uren kunt spelen om een broek vrij te spelen als je deze niet wilt kopen met geld. Als je daarnaast niet betaalt voor extraatjes in het spel, kom je al snel als de gebeten hond uit. Want door het spel gewoon te spelen, kom je vaak tegen spelers uit die wel modificaties gekocht hebben en hierdoor stukken beter spelen dan dat jij doet.

Het pay to win concept gehalte is hoog bij dit spel en dat is helaas aan veel dingen te merken. Toch kan er gesteld worden dat als je dit geen probleem vindt (of gewoon wilt betalen binnen het spel) EA weer een dijk van een spel gemaakt heeft. Uren speelgenot met je favoriete spelers binnen de NBA.

Madden NFL Football

Madden NFL Football is een klassieker, de eerste editie van dit spel kwam al uit in 1988. De naam van het spel is overigens afgeleid van John Madden die een bekende speler was van het Amerikaanse Football en later een nog bekendere trainer geworden is. Een van de bekendste momenten uit zijn carrière is toch wel het winnen van de Super Bowl XI met de Oakland Raiders. Als je liefhebber bent van Amerikaans Football, dan is dit spel zeker een must have in je collectie coole spellen.

EA Sports NHL

De National Hockey League, is een spel dat je als ijshockeyliefhebber niet gemist mag hebben. De eerste editie is uitgekomen in 1991, waardoor dit spel ook met recht een klassieker genoemd kan worden. Het kan zelfs een echte uitdaging zijn om dit spel te spelen op een oudere spelconsole als de SNES of misschien zelfs wel de PS1.

WWE 2K23

Als laatste in onze lijst met coole spellen voor sportliefhebbers, moeten we nog een spel noemen wat eens niet door EA is uitgebracht en wel WWE 2k. Al zijn er tal van geruchten dat EA het spel graag over zou willen nemen om toe te voegen aan hun enorme lijst met successen. Train je eigen worstelaar, of speel met bekende worstelaars de mogelijkheden binnen WWE zijn eindeloos. Heb jij dit spel of een van de bovenstaande al in je kast staan of besteld?