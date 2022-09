Yakuza 8 komt in 2024 uit

“Ach als we dan toch goed bezig zijn”, moet Ryu Ga Gotoku gedacht hebben toen ze naast twee Yakuza spin-offs ook een nieuw deel aankondigde. Alleen laat Yakuza 8 nog wel even op zich wachten.

De game zal overigens niet meer de naam Yakuza aanhouden, maar heet voortaan Like a Dragon 8. Het is niet bekend waarom deze naamswijziging is doorgevoerd, maar er werd al eerder gesproken over een andere naam voor de serie.

In Like a Dragon volgen spelers zowel Kiryu als Ichiban, die beiden dus een hoofdrol hebben in de game. Volgens producent Masayoshi Yokoyama wordt de game de grootste ooit. De game draait om Kiryu die met zijn geschiedenis dealt, terwijl Ichiban juist een hele toekomst voor zich heeft.

Like A Dragon 8 moet in 2024 verschijnen voor de PC (Steam), PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X. Eerder kondigde RGG al een Yakuza spin-off aan tijdens de State of Play, maar ook Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name werd tijdens de RGG Summit onthuld.