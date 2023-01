Xbox geeft mogelijk binnenkort een Direct achtig event

Het is al enige tijd rondom de games die dit jaar naar de Xbox-platforms komen, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

Als we Windows Central mogen geloven zal er zelfs op 21 januari een “Xbox Developer Direct” worden gehouden. Daarin zouden games als Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends en nieuwe content van ZeniMax Online Studios getoond worden. Er wordt vooralsnog niet gesproken over Starfield en het is mogelijk dat Microsoft hiermee wacht op het volgende grote event.

Er wordt al sinds juni vorig jaar gespeculeerd over een dergelijk event van Microsoft en de laatste tijd worden de geluiden steeds harder. Ook plaatste Aaron Greenberg eerder deze maand al een hint naar een event op Twitter.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

