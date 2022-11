Microsoft komt met een item waarvan je eigenlijk nog niet wist dat je die nodig had: een jas voor je Xbox controller. Nee het is inderdaad nog lang geen 1 april en we nemen het dus echt serieus.

De platformhouder komt namelijk met twee verschillende jasjes voor je Xbox controller. We zijn benieuwd of we binnenkort ook onze eigen jasjes mogen ontwikkelen, maar tot die tijd zullen we het met de onderstaande twee modellen moeten doen. Gaan jullie er een in huis halen?!