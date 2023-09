Microsoft zet nog steeds alles op alles om de deal van Activision Blizzard af te ronden. In de zaak met de het Amerikaanse FTC komen documenten naar voren waarin de interesse van Microsoft in Nintendo wordt bevestigd.

Microsoft’s Takeshi Numoto zou aan Phil Spencer in een mailtje hebben gevraagd of Nintendo geen betere partij zou zijn voor een eventuele overname. Microsoft dacht er op dat moment aan om Tiktok over te nemen en dat zag Numoto niet zitten. Phil Spencer zou in een reactie hebben laten weten dat hij meerdere gesprekken heeft gehad met iemand uit het managementteam van Nintendo over een nauwere samenwerking. Het zou volgens de chef van Xbox zelfs zo zijn dat als een Amerikaanse bedrijf iets bij Nintendo voor elkaar zou krijgen het Microsoft zou zijn. Helaas voor hem was het raad van bestuur van Nintendo niet happig over een overname.

Microsoft heeft naast Nintendo ook andere uitgevers en ontwikkelaars overwogen. Zo zou niet alleen Zenimax de revue zijn gepasseerd, maar ook Warner Bros, Square Enix, Bungie en SEGA.