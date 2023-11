Wonder Woman game geen live service game zoals gespeculeerd werd

Vorige week was er een gerucht waarin werd gespeculeerd dat de Wonder Woman game van Monolith Productions een live service game is geworden. Warner Bros geeft in een verklaring aan dat dit niet klopt.

De game werd twee jaar geleden al tijdens de Game Awards aangekondigd, maar sindsdien is het behoorlijk stil rondom de game. Daar leek vorige week verandering in te komen, doordat oplettende fans een vacature bij het bedrijf hadden gevonden. Daarin stond een verwijzing naar een live service game, maar volgens Warner Bros heeft dat dus geen betrekking tot de Wonder Woman-game.

“Wonder Woman is een actie-avonturenspel voor één speler dat zich afspeelt in een dynamische open wereld. Met deze derde persoonservaring kunnen spelers Diana van Themyscira worden en een origineel verhaal introduceren dat zich afspeelt in het DC Universum, terwijl het ook het Nemesis-systeem bevat. De vrouw wordt niet ontworpen als een live dienst.”