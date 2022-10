Wolverine-game moet volgens Microsoft in 2023 verschijnen

Doordat Microsoft zich moet verantwoorden bij het CMA voor de overname van Activision Blizzard komen er wel interessante documenten naar boven. Zo claimt een document van Microsoft dat de Wolverine game van Insomniac in 2023 moet verschijnen.

De CMA maakt zich namelijk nogal zorgen over de monopolypositie die Microsoft krijgt, zodra ze de catalogus van Activision Blizzard kan toevoegen. Ze zijn voornamelijk niet gerustgesteld bij het idee dat Call of Duty mogelijk exclusief naar Xbox-platforms zal komen.

Microsoft liet de laatste tijd nog doorschemeren dat Call of Duty “nog jaren” naar PlayStation-consoles zou verschijnen. Het bedrijf ziet hier nog steeds niet vanaf gezien zij juist verwachten de community te zullen fragmenteren en veel inkomsten zullen verliezen door de game niet naar PlayStation te zullen brengen.

Zo meldt men in een document dat ze zelf niet verwachten dat Sony veel schade zou hebben van het gevolg dat Call of Duty naar Xbox Game Pass zal komen. Het bedrijf kent meer een installbase van meer dan 150 miljoen consoles en zou hiermee “twee keer zo groot zijn” als Microsoft.

Echter wijst Microsoft ook nog even op de exclusives die Sony voor het komende jaar heeft. Zo noemt men Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI en Forspoken. In totaal zou Sony vijf keer zo veel exclusives aanbieden als Microsoft.

Het duurt nog wel even voor we een uitslag krijgen van de CMA. In maart zal er een definitieve uitspraak volgen en zullen we horen of de overname op goedkeuring kan rekenen. Het is overigens nog niet helemaal duidelijk of dit document helemaal klopt wat betreft Wolverine.

Insomniac kondigde de game vorig jaar aan tijdens de PlayStation Showcase, maar bevond zich toen nog in de vroege fase van ontwikkeling. Bovendien werkt Insomniac daarnaast ook nog aan Spider-Man 2, waarvan we wel weten dat die in 2023 wordt verwacht.