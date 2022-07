We weten wanneer we The Last of Us serie ongeveer kunnen verwachten

Voor degene die stiekem hoopte dat de TV serie van the Last of Us nog dit jaar zou komen, hebben we slecht nieuws.

HBO heeft kosten noch moeite gespaard om the Last of Us naar het kleine scherm te krijgen. De show die 10 miljoen dollar per aflevering kost om te maken, zal het verhaal van Joel en Ellie gaan volgen. Deze personages worden vertolkd door Pedro Pascal (the Mandalorian) en Bella Ramsey (Game of Thrones).

Alhoewel er vrijwel geen informatie over de serie naar buiten komt, lijkt HBO’s Casey Bloys toch een flinke tip te hebben gegeven voor wanneer we het kunnen verwachten. Bloys zegt dat de serie “net niet in het begin van 2023” zal verschijnen. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar interpreteren als het tweede kwartaal van 2023, toch?!