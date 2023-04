Warner Bros komt met Zwerkbal-game Harry Potter Quidditch Champions

Na het succes van Hogwarts Legacy konden we natuurlijk wel verwachten dat Warner Bros meer met het tovernaarsuniversum zou gaan doen. De uitgever komt namelijk met een zwerkbal-game, genaamd Harry Potter: Quidditch Champions.

De uitgever heeft tot op heden alleen een teaser vrijgegeven en een Discord kanaal geopend. In de teaser zien we de grafische stijl van de game.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Via het Discord kanaal weten we dankzij vragen van gamers dat de game online multiplayer is en dat elke speler een van de rollen (Zoeker, Wachter, Drijver en Jager) op zich zal nemen. Uiteraard zal er ook customization zijn qua outfits en andere items.

Je kunt je overigens al aanmelden voor een playtest die voor 21 en 22 april staat gepland. Dat kun je doen via deze website, maar let op er kan een storing zijn (althans daar had ondergetekende last van). Op basis van de keuzes die je hebt voor de playtest, lijkt Harry Potter: Quidditch Champions naar dezelfde platforms te komen als Hogwarts Legacy.