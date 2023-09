Red Chain Games komt volgend jaar met een nieuwe flightsimulator. In Supersonic Flight laat jij zien hoe het is om als Tom Cruise de vijand in een vliegtuig onder vuur te nemen.

De game is in ontwikkeling voor PC (Steam) en VR en zal ergens volgend jaar moeten verschijnen. In de trailer zien we dat de setting van de game San Francisco is en dat de game er goed uit ziet.