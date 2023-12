Wie klaar is met het Hyrule uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zal verheugd zijn met dit nieuws.

Producers Eiji Aonuma en Hidemaro Fujibayashi hebben namelijk in een interview met Game Informer laten weten dat ze nu wel alles uit de Hyrule van de laatste twee Zelda-games hebben gehaald. Daardoor zullen ze dus eerder een nieuwe wereld maken. Hopen jullie dat deze wereld weer zo groot is? Of hebben jullie liever een wat kleinere wereld?!