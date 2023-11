Volgende Mass Effect zal voorlopig niet verschijnen

BioWare toonde op 7 november een nieuwe teaser van de volgende Mass Effect en daarin zagen we eigenlijk nog maar heel weinig van de nieuwe game.

De teaser die hierboven te zien is, laat alleen een gedaante in een jas zien met N7 logo’s. Ook zien we iets wat lijkt op een nachtclub met daarin een Asari, Salarian, een Geth en een Angara. Laatstgenoemde kennen we uit Andromeda, dus het lijkt erop dat de volgende Mass Effect zich na die game afspeelt.

Fans spotten op de officiële website een teaser in de bijbehorende blogpost en in de nullen en enen, vonden zij de naam Epsilon. Dat was ook al de werknaam van de eerste Mass Effect, ruim 20 jaar geleden.

Alle beetjes info en de weinig onthullende trailer doen eigenlijk al hinten op het feit dat de game nog lang niet klaar is. Bovendien heeft BioWare in het verleden al laten weten dat de focus op dit moment bij de nieuwe Dragon Age ligt. Die game werd al in 2018 aangekondigd, dus als dezelfde logica bij de Mass Effect game gebruikt kan worden, zou die game pas in 2028 verschijnen.

In een nieuwe podcast laat Jeff Grubb dan ook weten dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat we de game te spelen krijgen of er überhaupt iets meer concreets van gaan zien.