Ubisoft bezig met ontwikkeling co-op shooter ‘Project U’

Ubisoft is altijd heer en meester geweest met het aankondigen van nieuwe projecten. Helaas duurt het vaak een behoorlijke tijd voor we wat van hun games te zien krijgen. Hun nieuwste co-op shooter ‘Project U’ lijkt daar het nieuwste voorbeeld van te worden.

De game werd aangekondigd via een eigen website, waar helaas nog vrij weinig info over de co-op shooter ‘Project U’ te lezen is. Het enige wat er staat is dat de game “een nieuw concept verkent van een op sessies gebaseerde co-op shooter. Daarin zullen spelers samenkomen om een dreiging de kiem in te smoren.”

Net zoals alle games die Ubisoft de laatste tijd aankondigt, is de game nog in vroege fase van ontwikkeling. Er zullen wel gesloten tests plaatsvinden, maar dan alleen in West-Europa. Ook Nederlanders en Belgen kunnen zich aanmelden voor deze tests, maar de gelukkige deelnemers zullen wel worden verloot. Je kunt je hier in ieder geval aanmelden voor de beta.

Project U lijkt dus nog wel even op zich te laten wachten. De game is dus nog niet lang in ontwikkeling en het nieuws erover is nog heel schaars.