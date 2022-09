Ubisoft bevestigt komst Assassin’s Creed Mirage

Er wordt al maanden gespeculeerd over de volgende Assassin’s Creed en vandaag heeft Ubisoft de komst naar Assassin’s Creed Mirage bevestigd.

We zullen echter nog 9 dagen moeten wachten op de eerste informatie. Ubisoft heeft op 10 september een Forward-event gepland en zal daar de game voor het eerst tonen.

Volgens de geruchten vindt Assassin’s Creed Mirage plaats in Bagdad en volgen we de avonturen van Basim uit Valhalla. De game zou de RPG-elementen achterwege laten en weer terug gaan naar de roots van de serie.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022