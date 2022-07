TV serie Horizon heet mogelijk Horizon 2074

Er is een nieuwe roddel over de TV serie van Horizon. Volgens een journalist en insider zal deze namelijk Horizon 2074 gaan heten.

Dit claimt Jeff Grubb van Venture Beat, die overigens heeft vernomen dat de opnames van de serie in augustus moeten beginnen. Dit zal in Toronta (Canada) moeten gebeuren, maar wanneer de serie op Netflix verschijnt, is nog niet bekend. Wel weet hij te melden dat Jack Boem (The Boys) en Michele Brady (The Expanse) gaan meewerken aan het project.

De serie zou overigens het tijdperk van ‘de oude wereld’ als degene die we uit de game kennen laten zien. Mocht je na het spelen van Horizon: Forbidden West en de serie nog niet genoeg Horizon hebben, moet je nog even wachten op Horizon: Call of the Mountains dat in ontwikkeling is voor de PlayStation VR 2.