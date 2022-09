The Quarry-makers werken aan nieuwe game

Ontwikkelaar Supermassive Games zijn drukke baasjes. Niet alleen zijn ze al jaren bezig met The Dark Pictures Anthology, ook brachten ze dit jaar The Quarry uit. Echter zijn ze op dit moment bezig met weer een nieuwe game.

Will Byles, studioregisseur bij de ontwikkelaar, onthulde dit nieuws tijdens een interview. Byles geeft aan dat de studio voor dit project wederom in het horrorgenre wil duiken. Hij twijfelt echter of ze weer het tienerhorror subgenre willen aansnijden. De man gelooft namelijk dat de mogelijkheden voor verhaalvertelling wat gelimiteerd zullen zijn, zeker nadat ze hier mee gespeeld hebben bij The Quarry.

Byles werd ook gevraagd of we weer zeven jaar op een grote release moeten wachten. Until Dawn en The Quarry kwamen namelijk respectievelijk in 2015 en 2022 uit. De studioregisseur gaf aan dat dit niet het geval zal zijn. Hij verwacht dat het spel in 2025 of 2026 uit zal komen.