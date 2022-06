The Last of Us TV serie heeft rollen voor Ashley Johnson en Troy Baker

The Last of Us was de kers op de taart van de Summer Game Fest opening. Neil Druckmann kwam even op het podium om te vertellen over de komende HBO Max serie van hun populaire gamefranchise.

Niet alleen gaf Druckmann aan een aflevering van de serie geregiseerd te hebben, maar dat de serie ook rollen heeft voor Ashley Johnson en Troy Baker. Deze stemacteurs vertolkten de stemmen van Ellie en Joel, maar voor de serie worden die vertolkt door Pedro Pascal en Bella Ramsey.

Het werd overigens duidelijk gemaakt dat de stemacteurs niet een cameo zullen vervullen, maar rollen van nieuwe personages. Druckmann deed nog wel behoorlijk geheimzinnig over wat we precies kunnen verwachten, net als het feit dat de serie mogelijk eerder zou kunnen verschijnen dan we verwachten.

Volgens regisseur Kantemir Balagov zou dit namelijk pas op zijn vroegst 2023 worden, maar de hints die Druckmann leek te geven, doen vermoeden dat de serie wellicht eerder verschijnt.