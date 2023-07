The Last of Us Part 2 lijkt naar de PC te komen

The Last of Us is sinds de HBO-serie ongekend populair, maar ook daarvoor wist de reeks hoge ogen te scoren. Het lijkt erop dat na de remake van het origineel dat er ook een remaster van Part 2 naar de PC/ PlayStation 5 zal komen.

Tijdens een podcast zou Gustavo Santaolalla, de componist van de game, het over een “nieuwe versie” van de game hebben gehad.

Hij gaat overigens niet in op die nieuwe versie en we zullen dus voorlopig niet weten of deze alleen naar de PC komt of dat er ook een PlayStation 5-versie in de maak is.