The Last of Us: Part 1 kreeg eerder deze week veel kritiek nadat er beelden ervan lekte. Echter heeft Naughty Dog een video vrijgegeven die deze kritieken aanpakt.

De 10 minuten durende video bevat bekende beelden, maar dan in een nieuw jasje en daarnaast komen er ook verschillende ontwikkelaars aan het woord.

The Last of Us: Part 1 komt op 1 september naar de PlayStation 5 en zal later ook naar de PC komen.