The Last of Us multiplayer wordt wellicht free-to-play

We weten dat Naughty Dog al enige tijd aan een multiplayer game voor The Last of Us werkt. Hoewel het wachten erop wel erg lang duurt, hebben we wellicht nieuws dat het de moeite waard maakt om nog even geduld op te brengen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de ontwikkelaar om The Last of Us: Part 2 te voorzien van een multiplayer. Echter liep dat project zo ver uit dat men besloot om er een standalone game van te maken. In een nieuwe vacature lijkt men nu te hinten dat deze game free-to-play zal worden.

We willen er wel even bij melden dat de vacature niet direct wordt gelinkt met The Last of Us, maar wel met een live service game. Tenzij Naughty Dog aan een andere multiplayergame werkt, lijkt het ons dat het hier om The Last of Us standalone multiplayergame gaat.

Het is nog even afwachten, gezien Naughty Dog en Sony nog niet gereageerd hebben. We zullen het uiteraard voor jullie op de voet blijven volgen!