Telltale games is terug en hoe! The Expanse is nu al een game om naaruit te kijken.

Veel nieuws over Telltale game

The Expanse is het nieuwe project van Telltale games. Misschien kennen jullie de serie Sam & Max? Ook deze games zijn van deze ontwikkelaar. Hun nieuwe game ziet er fantastisch uit en is totaal iets anders dan we eerder hebben gezien.

De game verschijnt in de zomer van 2023.