Tekken 8, Rise of Ronin, God of War Ragnarok en meer tijdens State of Play

Sony heeft tijdens de State of Play een flinke dosis aan games laten zien. Zo werd Tekken 8 aangekondigd, maar zagen we ook trailers van God of War Ragnarok en wat VR-games. We hebben de hele show even kort voor jullie samengevat.

Tekken 8 onthulling

De show begon met de onthulling van Tekken 8. Na maanden van gespeculeer en mogelijke onthullingen deed Bandai Namco de nieuwe fighter uit de doeken. Helaas nog geen releasedatum bekend.

PlayStation VR 2-games

Vervolgens kregen we een game voor de PlayStation VR 2 te zien, namelijk Star Wars: Tales of the Galaxy’s Edge Enhanced Edition. De game komt volgend jaar naar de nieuwe VR-bril van Sony.

De volgende VR game die we te zien krijgen, was Demeo. Dit is een tabletop Dungeon-crawler in VR en is dus in ontwikkeling voor de PlayStation VR 2.

Like a Dragon: Ishin komt naar het westen

SEGA kwam ook nog met een leuke verrassing tijdens de State of Play. De uitgever heeft Like a Dragon: Ishin van de grond af opnieuw gebouwd en komt voor het eerst naar het Westen. De game is een spin-off van de welbekende Yakuza-games van Ryu Ga Gotoku.

Exclusieve quest Hogwarts Legacy voor PlayStation 5

PlayStation-eigenaren krijgen een exclusieve quest in Hogwarts Legacy en deze werd uiteraard even getoond.

Eng ritje in Pacific Drive

De trailer van Pacific Drive geeft betere tekst en uitleg dan ondergetekende met woorden zou kunnen doen. Pacific Drive belooft in ieder geval een pittig ritje te worden.

Loyaliteit wordt beloond met PlayStation Stars

Sony komt binnenkort met PlayStation Stars een loyaliteitsprogramma voor eigenaren van een PlayStation-console. Check de trailer voor tekst en uitleg.

Mech actiegame Synduality aangekondigd door Bandai Namco

Als je van grote mechanische wezens en veel geschut houdt, is Synduality wellicht iets voor jou. Bandai Namco heeft de eerste beelden van de game geshowt.

Hack and Slash in Project Eve Stellar Blade

Project Eve gaat voortaan door het leven als Stellar Blade en is een hack-and-slash met daarin anime chickies in strakke latex pakjes. De combinatie ziet er als volgt uit.

Rise of Ronin is console-exclusive voor PlayStation 5

Daarna was het de beurt aan Team Ninja dat hun nieuwe game Rise of the Ronin onthulde. De game is een open wereld actie-RPG dat zich afspeelt in het Japan van de 19de eeuw.

God of War Ragnarok is de afsluiter van de State of Play

De grote klapper bleef tot op het eind bewaard: God of War Ragnarok kreeg een nieuwe trailer en er werd ook een speciale controller voor de game onthuld. Het duurt geen twee maanden meer voor we aan de slag kunnen met de afsluiter van de Noorse Saga.