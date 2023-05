Tears of the Kingdom team ziet The Legend of Zelda film wel zitten

Nintendo heeft een behoorlijk succes geboekt met de Super Mario movie en dat is het team achter Tears of the Kingdom niet ontgaan.

De Mario film heeft inmiddels een slordige 1,2 miljard dollar in het laadje gebracht en is met een budget van 100 miljoen een daverend succes te noemen. Met de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is het niet geheel verrassend als “Big N” besluit om Link naar het grote doek te brengen.

Het team van Tears of the Kingdom, onder leiding van Eiji Aonuma, heeft in ieder geval in de wandelgangen laten doorschemeren wel interesse te hebben in het maken van een film van de avonturen van Link.

ゼルダの映画化は、正直賛成か反対かで言えば、反対かなぁ・・・(理由は次のスレッド以降で説明します) Tears of the Kingdom team ‘interested’ in Zelda movie after Mario success https://t.co/mleJPFAkQs @Polygonより — Ukicode (@opaupafz2) May 15, 2023

Het is echter niet genoeg om het groene licht te geven, want daar zullen ook de topmannen van Nintendo hun zegen aan moeten geven. Het is dus niet zo dat het al in werking is gezet, maar het lijkt ons geen onverstandige keuze. Of vinden jullie het een raar idee om Link een stem te geven? Want immers heeft hij deze al in de jaren ’80 al gekregen in een tv serie.