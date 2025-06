Summer Game Fest, Xbox Games Showcase en meer livestreams zie je hier!

Sinds de E3 een aantal jaar geleden niet meer wordt gehouden, heeft Geoff (Sjef) Keighley het overgenomen met Summer Game Fest. Komende week worden er weer veel shows gehouden en wij hebben het even overzichtelijker voor jullie gemaakt!

Pre-Summer Game Fest Show

Voor de Summer Game Fest officieel geopend wordt, houdt Epic Games nog een livestream over de status van de Unreal Engine. Op 3 juni om 15:30 (Benelux tijd) geven topmannen als Tim Sweeney, Saxs Persson, Bill Clifford en Hannah Lowry updates over ontwikkelingen van de engine die de ontwikkelaar maakt. Dit gebeurt allemaal tijdens het State of Unreal in Orlando, maar is ook live te volgen op YouTube, Twitch en natuurlijk onze website.

Vrijdag 6 juni

Acces-Ability Summer Showcase

Veel meer ontwikkelaars doen hun best om hun games voor een zo’n groot mogelijk publiek speelbaar te maken, dus ook voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Tijdens de Access-Ability Summer Showcase zullen er 20 games worden getoond die daar op in spelen. De show zal op vrijdag 6 juni te zien zijn op YouTube, Twitch en natuurlijk ook hier!



Summer Game Fest

De grote show van Geoff Keighley zal vrijdagavond 6 juni om 23:00 (Benelux tijd) plaatsvinden en wederom een flinke dosis aankondigingen gaan bevatten. Er zijn tot nu toe twee games sowieso van de partij en dat zijn de Souls-like action-RPG Wuchang: Fallen Feathers en de open-wereld MMORPG Chrono Odyssey. Ook is de kans aanwezig dat we iets gaan zien van Hideo Kojima, aangezien hij al bevestigd is. We verwachten dat hij daar meer van Death Stranding 2 zal laten zien!

Zaterdag 7 juni

Day of the Devs

Tim Schafer van Double Fine en iam8bit zal tijdens de Day of the Devs een twintig tal indiegames gaan tonen, waaronder Possessors (Heart Machine), Neverway (Coldblood/Outersloth) en een update over het volgende project van House House (Big Walk). De show is in de nacht van vrijdag 6 juni op zaterdag 7 juni om 1:00 te volgen op YouTube, Twitch en ook hiero!

Devolver Direct

We krijgen in de nacht van vrijdag op zaterdag ook weer een gezonde dosis satire, middels de Devolver Direct. Dit jaar zal de gehele show blijkbaar in het teken staan van één game, namelijk Ball x Pitt. Je zult echter wel een lang nachtje krijgen als je deze show live wil zien: het begint namelijk om 3 uur ’s nachts.

Whole-Some Direct

Dit is ook een show die helemaal volgepropt is met Indiegames, maar voornamelijk “artistieke, opbeurende en emotioneel resonerende” games uit dat segment. De showcase vindt zaterdag 7 juni plaats om 18:00 een zal ongeveer 60 games tonen!



Women-Led Games

Het zal je waarschijnlijk al zijn opgevallen: steeds meer studio’s worden geleidt door vrouwen en tijdens de Women-Led Games showcase krijgen ze alle eer. Zaterdagavond 7 juni om 19:00 zullen er 39 titels worden getoond die worden gemaakt door teams die grotendeels bestaan uit vrouwelijke ontwikkelaars.



Latin American Games Showcase

Op zaterdagavond 7 juni om 20:00 zullen de ontwikkelaars uit Latijns-Amerikaanse landen hun games tonen. In totaal zullen er ruim 50 games worden getoond, waarvan updates worden onthuld of nieuwe beelden worden vrijgegeven of andere informatie wordt gedeeld.

South-East Asian Games Showcase

Zowat alle continenten krijgen wel een aparte showcase en dat is ook wel ergens begrijpelijk met het aantal games dat er worden getoond. Op zaterdagavond 7 juni om 21:00 zullen er dan ook wat games worden getoond die in het Aziatische continent worden gemaakt.

Zondag 8 juni

Green Games Showcase

Sommige ontwikkelaars willen niet alleen een voorbeeld zijn voor de game-industrie, maar ook voor de hele wereld. Tijdens de Green Games Showcase, die in de nacht van zaterdag 7 juni op zondag 8 juni om 1:00 wordt gehouden. zullen games getoond worden van ontwikkelaars die ook zuinig zijn op “moedertje natuur”.

Future Games Show

Op dezelfde tijd als Green Games (zondag 8 juni 1:00) zullen Laura Bailey en Matthew Mercer de Future Games Show houden waarin diverse gevestigde en beginnende studio’s hun games gaan tonen. Zo weten we dat Directive 8020 van Supermassive Games sowieso van de partij is!



Frosty Games Fest

Tijdens deze show zullen games van ontwikkelaars uit uit Australië en Aotearoa Nieuw-Zeeland. Op zondag 8 juni om 02:00 ‘snachts kun je dus allerlei gameplaydemo’s, interviews en trailers verwachten van games die “down under” zijn gemaakt.

Xbox Games Showcase/ The Outer Worlds 2 Direct

Microsoft kende vorige jaar wellicht een van diens sterkste shows ooit met de Xbox Games Showcase. Dit jaar gaat men dit proberen te evenaren en een aantal games die we dit jaar kunnen verwachten zijn Fable (2026), Perfect Dark, Gears of War: E-Day, Everwild, State of Decay 3, Clockwork Revolution, Hideo Kojima’s OD en Contraband. De show zal zondagavond 8 juni om 19:00 plaatsvinden en daarna volgt een speciale The Outer Worlds 2 Direct.

PC Gaming Show

Daarna is het op zondagavond 8 juni om 21:00 uur de tijd aan PC Games Show, dat de afsluiter van het eerste gedeelte van de Summer Game Fest zal worden. Daar zullen minstens 50 games worden getoond die naar PC, Steam Deck en MacOs zullen komen.



Death Stranding 2: On the Beach premiere

Als kers op de taart krijgen we nog een speciale premiere van Death Stranding 2: On the Beach in de nacht van zondag 8 op maandag 9 juni om 4 uur ’s nachts. Daarin zal niemand minder dan Hideo Kojima de game behandelen die later deze maand zal verschijnen.

Om het geheel overzichtelijk te houden, kun je het beste van deze pagina een bookmark maken, maar je kunt hem ook op de hoofdpagina terugvinden (rechts in het midden van de site). Waar kijken jullie het meeste naar uit deze week?!