Star Wars Jedi: Fallen Order krijgt spectaculaire trailer

Star Wars Wars-fans kunnen uitkijken naar een nieuw avontuur van Cal Kestis, want Jedi: Survivor zal op 17 maart verschijnen.

In de game is de hoofdrolspeler geen Padawan meer, maar een echte Jedi Knight. Dat kunnen we ook wel zien in de trailer waar hij zijn nieuwe Force powers toont. Ook heeft hij gewerkt aan zijn vechttechnieken met zijn lightsabers en leidt dit weer tot hele vette combo’s.

Ook zien we in deze trailer weer het mysterieuze personage wat eerder getoond werd, al weten we nog steeds niet precies wie dat is. Eerder deze week lekte al de releasedatum van Star Wars Jedi: Survivor.