Sony, Microsoft en Nintendo laten E3 mogelijk links liggen

Nintendo, Sony en Microsoft lijken het niet te zien zitten om dit jaar weer “gewoon” de E3 te vieren. De drie platformhouders zouden volgens IGN de beurs liever overslaan.

De site meldt namelijk van meerdere bronnen te hebben vernomen dat de drie grote partijen niet aanwezig zullen zijn tijdens de beurs in juni. Microsoft liet overigens nog wel weten aanwezig te zullen zijn met een showcase in Los Angeles, maar bevestigde niet dat men ook daadwerkelijk aanwezig is in de Convention Center.

Volgens de bronnen van IGN zou het niet meehelpen dat organisator ReedPop de zaakjes nog niet op orde heeft. De organisator lijkt daar in een verklaring wel op te reageren:

“E3 is een belangrijk evenement voor de gameindustrie en de verantwoordelijkheid die we hebben, nemen we erg serieus. Sinds ReedPop het contract zes maanden geleden kreeg om de E3 te organiseren, hebben we hard gewerkt met leden van de ESA om feedback te verzamelen voor een nieuw soort E3 dat voldoet aan de wensen en verwachtingen.

Dit proces kost veel tijd omdat er ontzettend veel aandeelhouders input leveren. We hadden transparanter kunnen zijn en we zijn nog steeds bezig om antwoorden af te ronden. We blijven werken om een show te maken waarbij de wereldwijde gameindustrie bij elkaar komt. We geloven dat we een nieuw format hebben gemaakt voor het evenement dat de behoefte van zowel de industrie als de fans kan behartigen en zijn toegewijd om dit de komende jaren uit te bouwen.

We hebben veel tijd in 2022 gebruikt om E3 2023 te vormen. Daarbij kijken we naar de feedback die we kregen. Begin deze maand zijn de eerste contracten verstuurd. We zien ontzettend veel interesse en hebben mondelinge overeenkomsten met veel van de grootste bedrijven uit de industrie en zodra we de volledige line-up aankondigen is de reis naar Los Angeles voor zowel fans als de industrie het helemaal waard.”

Voor Sony is het overigens niet de eerste keer dat men de show achterwegen laat. Sterker nog: de Japanse gigant was in 2018 voor het laatst van de partij.