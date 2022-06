Sony kondigt vandaag de komst aan van INZONE: een nieuw merk voor gaming gear dat de zintuigen op scherp stelt en maximale gaming mogelijkheden biedt. INZONE-monitors leveren beelden met een groot dynamisch bereik en een hoge resolutie, terwijl de headsets een superieur geluid en 360 Spatial Sound for Gaming garanderen.

Dit nieuwe merk benut Sony’s expertise als pionier in audiovisuele technologie en biedt functies waardoor gamers met totale focus in de actie kunnen opgaan. INZONE is ontworpen voor buitengewone prestaties en biedt gamers een optimale game-ervaring. Daarnaast maakt Sony een nieuwe sponsordeal bekend met de wereldwijde e-sportscompetities EVO 2022, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 en de VALORANT League.

“Sony is al decennia lang leidend op het gebied van audiovisuele technologieën en gaming. De gamecultuur en de aandacht ervoor blijft groeien en wij gaan door met het aanbieden van meer opties voor PC- en PlayStation-gamers om hun ervaring naar een hoger niveau te brengen: met de verbeterde audiovisuele kwaliteit van de INZONE-monitors en -headsets”, aldus Yukihiro Kitajima, Head of Game Business & Marketing, Sony Corporation.

Overzicht gamingmonitors

De nieuwe INZONE M9-gamingmonitor biedt een 4K HDR resolutie en een hoog contrast met Full Array Local Dimming. Ideaal voor gamers die op zoek zijn naar een betere game-ervaring met een optimale weergave van details. Gamers kunnen zich ook verheugen op een 144Hz refresh rate, IPS en een responstijd van 1ms GtG (grijs naar grijs). De INZONE M3-gamingmonitor biedt Full HD 240Hz met 1ms GtG (grijs naar grijs) en VRR-technologie (Variable Refresh Rate), zodat gamers de bewegingen van rivalen in schietspellen nauwkeurig kunnen volgen.

Optimaal gebruik van de bureauruimte

De lage driepootstandaard biedt gamecomfort en optimaliseert bureauruimte voor randapparatuur. Door de kleine voetafdruk van de monitor kan het keyboard eenvoudig in een hoek gepositioneerd worden en een kan er een grote gamingmuismat rond of onder het beeldscherm worden geplaatst. Andere functies zijn: een aanpasbare hoogte en hoek, een selectie aan verlichtingkleuren aan de achterzijde en kabelbeheer voor een opgeruimd bureau.

Hulpmiddelen voor gameplay

Dankzij Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch) kunnen gamers twee PC’s bedienen met één toetsenbord, muis en headset die met de monitor zijn verbonden. Met FPS Game Picture Mode kunnen gamers helderheid en contrast optimaliseren om tegenstanders duidelijk te zien. De zwarte equalizerfunctie zorgt er daarnaast voor dat spelers zelfs in schaduwen details kunnen onderscheiden.



Overzicht gamingheadsets

De nieuwe productlijn bestaat uit twee nieuwe draadloze headsets, de INZONE H9 met een batterijduur van 32 uur en de INZONE H7 met een batterijduur van 40 uur. Sony introduceert tevens een bedrade headset, de INZONE H3. Het design van deze modellen sluit volledig aan bij het ontwerp van de PlayStation 5. De headphones zijn fraai vormgegeven en matchen volledig met de kleur van de console. De drie headphones zijn allemaal voorzien van een flexibele opklapbare microfoonarm met mutefunctie, zodat gebruikers tijdens het gamen moeiteloos met teamleden kunnen praten. De headphones beschikken tevens over 360 Spatial Sound.

Deze codeertechnologie garandeert een driedimensionale muziekbelevenis die luisteraars het gevoel geeft dat het geluid vanuit alle richtingen komt. Deze ervaring wordt mogelijk gemaakt door de object-based spatial audio technologie van Sony. Tijdens het gamen is precies hoorbaar waar de tegenstanders zich bevinden. Dit garandeert een ultieme ervaring tijdens het gamen en strategisch voordeel ten opzichte van de opponent. Ten slotte zijn de INZONE H9 en INZONE H7 headphones eenvoudig met meerdere apparaten te koppelen. Zo kan de gamer eenvoudig schakelen tijdens het gamen wanneer er bijvoorbeeld een telefoongesprek binnenkomt op de smartphone. ]

Altijd sneller dan de tegenstander

Hoor het geluid zoals de makers van de game het hebben bedoeld. Sony’s 360 Spatial Sound for Gaming reproduceert 2k-stereo audiosignalen in 7.1-k surround sound. Sony maakt dit mogelijk dankzij de INZONE Hub-PC-software. Deze nauwkeurige geluidsweergave verbetert het ruimtelijk inzicht en stelt de speler in staat voetstappen en bewegingen op het juiste moment te horen. De smartphone-app ‘360 Spatial Sound Personalizer’ geeft gebruikers bovendien ruimtelijke geluid dat is geoptimaliseerd voor hun oorvorm voor een echt gepersonaliseerde gameplay.

Geavanceerde technologie optimaliseert de akoestiek

De diafragma’s van de INZONE H9 en INZONE H7 zijn ontwikkeld op basis van Sony’s expertise in koptelefoontechnologie. Deze headphones hebben een unieke vorm en produceren een extreme hoogfrequent geluid, evenals authentieke lage frequenties voor een meeslepende game-ervaring.

Urenlang comfortabel gamen dankzij lichtgewicht ontwerp

Het brede, zachte hoofdbandkussen verdeelt het gewicht gelijkmatig over het hoofd van de speler voor langdurig draagcomfort. De oorkussens zijn ontworpen voor een minimale druk op de oren van de gamer door het contact met de zijkant van hun hoofd te optimaliseren.

Noise cancelling en Ambient Sound-modus

Om het geluid van lawaaiige verwarmingsapparaten en PC-ventilatoren of andere storende geluiden in de buurt uit te bannen, heeft de INZONE H9 meerdere geluidsonderdrukkende microfoons. Voor een nog betere game-ervaring heeft Sony dezelfde Dual Noise Sensor-technologie van de Industry Leading 1000X-serie koptelefoons gebruikt. Dankzij de Ambient Sound-modus horen gamers tijdens het gamen altijd belangrijke omgevingsgeluiden, zoals een inkomend telefoongesprek of een opmerking van uw partner.

Compatibiliteit voor betere gameplay

Perfect voor PlayStation 5

De INZONE M9- en INZONE M3-monitors gebruiken Auto HDR Tone Mapping voor de optimale instellingen met PlayStation 5-consoles. De monitor wordt automatisch herkend tijdens de eerste set-up en HDR-instellingen worden optimaal ingesteld. Bovendien schakelen de INZONE-gamingmonitors automatisch over naar de Cinema-modus tijdens het kijken naar films op de PlayStation 5 en naar Gamemodus tijdens het gamen.

INZONE H9 en INZONE H7 beschikken over indicatie op het scherm, zodat gamers de instellingen op hun headset eenvoudig kunnen aanpassen en ze de instellingen in het PlayStation 5-controlecentrum op het scherm zien. Zo kunnen ze de volumebalans tussen game-audio en voicechat via de headset veranderen. De headsets zitten ook vol met handige functies, zoals de mogelijkheid om Tempest 3D Audiotech te gebruiken, waardoor spelers van meeslepende geluiden kunnen genieten wanneer ze gamen met grotere ruimtelijke expressie.

INZONE Hub-PC-software: personaliseer de gameplay

Sony’s INZONE Hub-PC-software is ontworpen voor het bedienen van INZONE-monitors en -headsets. Dit biedt gamers een persoonlijke ervaring door allerlei handelingen aan te passen, inclusief een aantal geluids- en beeldinstellingen.

Met het oog op duurzaamheid

Het verpakkingsmateriaal van de producten van Sony bevat geen plastic, er wordt alleen gerecycled materiaal en cellulosevlies voor gebruikt. Daarmee laat Sony zien dat het de milieu-impact van zijn producten en werkwijzen actief wil beperken.

Specificaties INZONE-gamingmonitor

INZONE M9 : 27-inch 4K/144Hz-gamingmonitor

• De INZONE M9 biedt 4K-resolutie en hoog contrast via een Full-Array Local Dimming met Display HDR 600-certificering en meer dan 95% dekking van het DCI-P3-kleurenpalet, voor geweldige lichte delen en diepe zwarttinten, evenals een nauwkeurige kleurweergave.

• Refresh rate tot 144Hz, IPS, 1ms GtG (grijs naar grijs) reactietijd met variabele refresh rate technologie zoals NVIDIA G-SYNC Compatible en VRR in HDMI 2.1-standaard.

INZONE M3 : 27-inch Full HD/240Hz-gamingmonitor

• Refresh rate tot 240Hz, IPS, 1ms GtG (grijs naar grijs) reactietijd met variabele refresh rate technologie zoals NVIDIA G-SYNC Compatible, en VRR in HDMI 2.1-standaard.

• DisplayHDR 400-certificering, sRGB99% dekking kleurenpalet en 1,07 miljard kleurondersteuning, voor een bruisende game-ervaring met rijke kleuren.

Specificaties draadloze INZONE-gaming headsets

• INZONE H9 : draadloze noise cancelling gaming headset: 360 Spatial Sound for Gaming en geavanceerde technologie optimaliseert de akoestiek, game urenlang met comfortabele hoofdband en oorkussens, noise cancelling en Ambient Sound-modus, 32 uur batterijduur en 10 minuten snel laden levert een uur gametijd op.

• INZONE H7 : Draadloze gaming headset: 360 Spatial Sound for Gaming en geavanceerde technologie optimaliseert de akoestiek, game urenlang met comfortabele hoofdband en oorkussens, 40 uur batterijduur en 10 minuten snel laden levert een uur gametijd op.

• INZONE H3 : Bedrade gaming headset: Nauwkeurige doelopsporing met 360 Spatial Sound for Gaming en geavanceerde technologie optimaliseert de akoestiek; game urenlang met comfortabele hoofdband en oorkussens.

Prijzen en beschikbaarheid

INZONE-gaming monitors

• INZONE M9: € 1099 (verkrijgbaar vanaf de zomer van 2022)

• INZONE M3: Adviesverkoopprijs wordt later bekend gemaakt (verkrijgbaar in de winter van 2022)

INZONE-gaming headsets

• INZONE H9: € 299

• INZONE H7: € 229

• INZONE H3: € 99

De nieuwe INZONE-gaming headsets zijn vanaf juli verkrijgbaar bij een groot aantal erkende Sony dealers in de Benelux.