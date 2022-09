Sony heeft volgens “insider” een onthulling van een nieuw IP in de planning

Na de release God of War Ragnarok lijkt het voorlopig even stil te worden bij Sony. Echter is dit volgens een “insider” niet helemaal zo, want Sony zou binnenkort al een groot nieuw IP willen onthullen.

Het gerucht komt van de leaker “Snitch” die eerder dit jaar ineens zich ging mengen in mogelijk nieuwtjes van binnenuit. Hij meldt namelijk van een betrouwbare bron te hebben vernomen dat Sony nog voor 1 oktober een nieuwe game wil gaan onthullen. Het zou hier dus niet gaan om een vervolg van een bepaalde game, maar een gloednieuw IP.

De betrouwbare bron blijkt dus de insider te zijn die zichzelf the Insider heeft genoemd. Hij wist eerder al juiste informatie over de Assassin’s Creed-games naar buiten te brengen. Het is overigens toch ook wel gewoon weer tijd voor een nieuwe State of Play, toch?!