Skull and Bones verschijnt pas in maart

Ubisoft heeft het voor elkaar gekregen en heeft Skull and Bones voor de vierde keer uitgesteld.

Het leek er dit jaar op dat het eindelijk zou gebeuren: Skull and Bones zou op 9 november eindelijk uitkomen. De game die oorspronkelijk al in 2019 moeten verschijnen en werd steeds uitgesteld. Dit jaar kwam er na jaren van nagenoeg radiostilte en een flinke redesign schot in de zaak, maar helaas lijkt toch de vaart uit de ontwikkeling te zijn.

Skull and Bones zal nu pas op 9 maart 2023 moeten verschijnen voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X. Als de game niet nog een keer aan wal strandt. Ondergetekende was voor de Gamescom nog sceptisch over de game en dit leek eigenlijk wel weg te ebben. Helaas doet deze zet niet heel veel goeds wat dat betreft.