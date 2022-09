Sackboy: A Big Adventure vindt zijn weg naar PC!

Wij weten nooit zeker welke games Sony over gaat brengen naar PC. Zo hebben zij Uncharted Legacy of Thieves, The Last of Us Part I en Spider-Man (en Miles Morales) aangekondigd. Daar houdt het niet bij op, omdat Sackboy nu ook zijn weg naar PC maakt!



Sackboy: A Big Adventure komt naar PC; volgens een trailer op de officiële PlayStation Latinoamérica YouTube-kanaal. Het schijnt dat deze trailer te vroeg is uitgebracht, omdat dit nergens anders te zien is. Daarnaast is het een trailer van 30 seconden dat het één en ander over de PC-port vertelt.

Dit avontuur van Sackboy ondersteunt 4K, 120 FPS gameplay, is compatibel met ultrawide monitoren (21:9), Nvidia DLSS en tot slot VRR. Er wordt verder niets vertelt over de system requirements, dat komt hoogstwaarschijnlijk op een ander moment. De trailer toont wel de releasedatum van deze titel, namelijk 27 oktober 2022!

Sackboy: A Big Adventure verschijnt in minder dan een maand op PC. Daarom kunnen wij binnenkort meer nieuws verwachten van Sony op van deze port, maar voor nu kan je de trailer bekijken die (te vroeg) is uitgebracht.

Update

Het lijkt er op dat de trailer niet meer beschikbaar is, wat kan betekenen dat wij binnenkort officieel nieuws krijgen van deze port. Er worden updates uitgebracht zodra wij meer komen te weten!