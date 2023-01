S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verschijnt mogelijk voor juni

Als we het Twitter-account van The Game Awards mogen geloven, is de release vanAls we het Twitter-account van The Game Awards mogen geloven, is de release van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

De game die wordt ontwikkeld door het Oekraïense GSC World is al een paar keer uitgesteld vanwege de oorlog. Echter claimt het Twitter-account van The Game Awards dat de game nog voor eind juni zal moeten verschijnen.

Opvallend detail is dat de game Starfield ook vermeld staat in het lijstje, terwijl deze pas in november wordt verwacht. Dus het is nog niet helemaal zeker of de game ook daadwerkelijk voor de zomer al in de winkels zal liggen.